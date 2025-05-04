تهديد للمنطقة العربية.. السعودية تدين استهداف المنشآت الحيوية في السودان

(وكالات)

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة واستنكارها لاستهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في مدينتي "بورتسودان" و"كسلا" بجمهورية السودان، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والاستقرار في كل من المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وأكدت المملكة في بيان رسمي، أن الحرب المستمرة في السودان يجب أن تتوقف فورًا، داعية إلى حماية الشعب السوداني من المزيد من المعاناة والدمار. كما جددت التأكيد على أن الحل للأزمة السودانية لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا "سودانيا- سودانيا" يتضمن توافقًا بين السودانيين أنفسهم، ويحترم سيادة ووحدة البلاد، ويعمل على دعم مؤسسات الدولة السودانية.

وأضاف البيان، أن المملكة ترفض بشدة الانتهاكات التي تمس المدنيين السودانيين، مشددة على ضرورة ضمان حماية المدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في "إعلان جدة" في 11 مايو 2023، الذي يلتزم بحماية أرواح المدنيين في السودان.

وأكدت، وزارة الخارجية، على ضرورة تبني الحلول السلمية التي تضمن استقرار السودان وعودته إلى مسار التنمية والازدهار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني، عن استهداف قوات الدعم السريع لقاعدة عثمان دقنة الجوية في مدينة بورتسودان، شمال شرق السودان، بواسطة مسيرات انتحارية.

وفي بيان نشرته القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أكدت أن قوات الدعم السريع استهدف صباح اليوم قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودعًا للبضائع وبعض المنشآت المدنية في مدينة بورتسودان باستخدام طائرات مسيرة انتحارية.