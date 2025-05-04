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جراء الصاروخ الحوثي.. شركة طيران عالمية توقف رحلاتها إلى إسرائيل

01:58 م الأحد 04 مايو 2025

مطار بن جوريون

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وكالات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن شركة الطيران العالمية "ويز" أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل حتى يوم الثلاثاء.

وجاء قرار شركة الطيران المجرية، بعدما استهدفت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، صباح اليوم الأحد، مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فائق السرعة، أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية لفترة وجيزة، إضافة إلى إصابة 8 إسرائيليين.

ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الحادث، قائلة: "استهدفنا مطار بن جوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح".

وأكدت الجماعة، أن المنظومات الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ على المطار، مشيرة إلى أن "الحادثة أسفرت عن هروب أكثر من 3 ملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لساعة".

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