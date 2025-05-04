اليمن صنو فلسطين.. أبو عبيدة يعلق على استهداف مطار بن جوريون

(وكالات)

أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، بالهجوم الصاروخي الذي نفذته جماعة أنصار الله الحوثي على مطار بن جوريون في إسرائيل، واصفًا اليمن بـ"صنو فلسطين" في مواجهة قوى "العدوان والظلم".

وفي بيان رسمي، قال "أبو عبيدة": "المجد لليمن وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم، وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوان"، مضيفًا أن الضربات التي تنفذها جماعة أنصار الله تصيب أهدافها "بدقة"، متجاوزة ما وصفها بـ"المنظومات الأكثر تطورًا في العالم".

وتابع الناطق باسم القسام مخاطبًا الحوثيين: "سدد الله رميكم، وبارك جهادكم، وتقبل الله تضحياتكم... أنتم منا ونحن منكم".

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من استهداف الحوثيين لمطار بن جوريون بصاروخ باليستي فائق السرعة، أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية لفترة وجيزة، إضافة إلى إصابة 8 إسرائيليين.