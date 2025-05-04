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أردوغان: إسرائيل منزعجة للغاية من قوة تركيا في المنطقة

01:41 م الأحد 04 مايو 2025

رجب طيب أردوغان

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وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل ترتكب المجازر والإبادة الجماعية في غزة، وسط صمت من العالم، مشيرًا إلى أن دوامة الصمت يجب أن تنتهي الآن.

ونقلت وكالة الأناضول عن الرئيس التركي قوله: "إسرائيل منزعجة للغاية من قوة تركيا في المنطقة"، مضيفًا أن العالم أكبر من إسرائيل وعلى العالم أن يثبت حجمه الحقيقي ويُطفئ هذه الكرة الملتهبة التي تحاول إشعال النار فيه.

وتابع أردوغان: نتابع عن كثب الخطوات التي ستتخذها إسرائيل أو تخطط لاتخاذها بشأن تركيا.

وفي تطورات الأحداث بين البلدين، نقل موقع "واللا" العبري، مساء أمس السبت، عن مصادر قولها بإن رئيس الوزراء الإسرائيلي ألغى زيارته المقررة إلى أذربيجان، مشيرًة إلى أن السبب الرئيسي لإلغاء الزيارة هو عدم سماح تركيا لطائرته بالتحليق داخل الأجواء التركية.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تسمح لطائرة نتنياهو باستخدام مجالها الجوي.

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رجب طيب أردوغان إسرائيل تركيا
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