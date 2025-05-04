حماس تشيد بضربات الحوثيين على إسرائيل

وكالات

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضربات التي وجهتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، على إسرائيل صباح اليوم الأحد، واصفين إياها بـ"المباركة".

وقالت الحركة، إن الضربة الصاروخية التي وجهتها القوات اليمنية لمطار بن جوريون في إسرائيل تعبر عن التزام راسخ بالقضية الفلسطينية.

وأضافت "نحيي اليمن شعبًا وقيادة على مواصلة طريق النصرة والإسناد لشعبنا الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية".

وأكدت حماس تضامنها الكامل مع اليمن "في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم"، داعية كل مكونات الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في نصرة فلسطين.

وقبل قليل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، مسئولية الجماعة عن الهجوم الصاروخي الذي طال إسرائيل اليوم، قائلًا: "استهدفنا مطار بن جوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح".

وأكد سريع، في كلمة متلفزة، أن المنظومات الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ على المطار، مشيرًا إلى أن "الحادثة أسفرت عن هروب أكثر من 3 ملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لساعة".