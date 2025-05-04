اتصال مرتقب بين نتنياهو ووزير الدفاع للرد على الحوثيين

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعًا هاتفيا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين عسكريين آخرين، بعد أن قصف الحوثيون في اليمن مطار بن غوريون بصاروخ باليستي.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأحد، أن الاجتماع الذي يعقد الساعة الثالثة عصرا، سيتناول ردودا محتملة، بما في ذلك توجيه ضربة إسرائيلية مباشرة لأصول الحوثيين في اليمن.

وفي الساعة السابعة مساء، سيعقد نتنياهو اجتماعا حضوريا لمجلس الوزراء الأمني لبحث توسيع الحملة العسكرية في غزة، والقتال في سوريا، والهجوم الحوثي، وقضايا أخرى.

ووفق قناة 13 الإسرائيلية، سقط صاروخ أطلق من اليمن في بستان بالقرب من مطار بن غوريون ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.