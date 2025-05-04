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بوتين يشير إلى أن أحفاده يمكنهم زيارته في الكرملين بشكل مفاجئ

01:04 م الأحد 04 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أحفاده يمكن أن يقوموا بزيارته في الكرملين، وقد يتم ذلك بشكل غير متوقع ومفاجئ أحيانا.

وأشار الرئيس الروسي، في حديث للصحفي بافيل زاروبين، إلى أن أقاربه يدركون مدى انشغاله وازدحام جدول أعماله، لذلك يحاولون عدم التصرف بهذا الشكل.

وأضاف بوتين: "يمكنهم القيام بذلك والحضور، لكنهم في ذات الوقت يدركون أن جدول أعمالي الزمني مكثف ومتواصل، لذلك يحاولون تحذيري مسبقا، ويسألونني متى تتوفر لدي الفرصة لاستقبالهم ورؤيتهم".

ورد بوتين بابتسامة على سؤال بشأن ما إذا كان يتعامل مع أحفاده بصرامة: "لا لست كذلك".

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