بعد استهداف "بن غوريون".. الحوثيين: سنواصل مواجهة العدوان الأمريكي ونصرة الشعب الفلسطيني

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، مسئولية الجماعة عن الهجوم الصاروخي الذي طال إسرائيل اليوم، موضحًا: "استهدفنا مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح".

وأكد الناطق باسم جماعة الحوثي، في كلمة متلفزة، أن المنظومات الأميركية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ على المطار، مشيرًا إلى أن "الحادثة أسفرت عن هروب أكثر من 3 ملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لساعة".

وحذر "سريع"، شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون كونه غير آمن.

وتابع الناطق العسكري باسم أنصار الله: "سنواصل مواجهة العدوان الأمريكي ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة مطار بن غوريون وسط إسرائيل، مشيرًة إلى أن الصاروخ تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، ما أسفر عن وقوع 8 إصابات.