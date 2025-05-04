صاروخ حوثي وإصابات إسرائيلية.. ماذا حدث في مطار بن غوريون اليوم؟

ماذا حدث في مطار بن غوريون اليوم؟

كتب- محمد جعفر:

عاشت تل أبيب حالة من الصدمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد إطلاق صاروخ يمني تجاه الاحتلال وبالتحديد تجاه مطار بن غوريون وسط إسرائيل، ما أسفر عن إصابات بين المواطنين، وتوقف حركة الطيران من وإلى إسرائيل.

وفي السطور التالية نرصد لكم تفاصيل حادثة استهداف الصاروخ اليمني لمطار بن غوريون.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال أغلقت، اليوم الأحد، مطار بن غوريون الدولي أمام الإقلاع والهبوط، وذلك بعد إطلاق صاروخ من اليمن تجاه وسط إسرائيل، ما أدى لتوقف حركة الطيران ووقوع إصابات.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أصدرت الشرطة الإسرائيلية قرارًا بمنع الدخول أو الاقتراب من المطار عقب إطلاق الصاروخ اليمني، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الرأس الحربي للصاروخ، كان كبيرًا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة بمحيط المطار.

خسائر إسرائيل بسبب الصاروخ

وفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون، بعدما أخفقت منظومتا ثاد الأمريكية وآرو حيتس في اعتراض الصاروخ، وفق ما أفاد مصدر أمني.

أسفر الحادث عن حفرة بعمق 25 مترًا، إضافًة لتسجيل عدة إصابات نتيجة موجة الانفجار قرب المطار، وحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية، فإن الحادث أسفر عن 8 إصابات.

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ضربة يمنية تربك إسرائيل!



إسرائيل تغلق مطار بن غوريون وتمنع الاقتراب منه بعد قصف يمني ومخاوف من هجوم جديد. pic.twitter.com/QaSyL21Up2 — GENERAL T | جنـــرال T (@TZ00G) May 4, 2025

دعوات إسرائيلية لضرب إيران

ومن جانبه علق بيني غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، على الحادثة، بأن إيران هي التي تطلق الصواريخ الباليستية على دولة إسرائيل وعليها أن تتحمل مسؤوليتها.

ودعا "غانتس"، في تغريدة له عبر حسابه على منصة (إكس)، إلى ضرب إيران بعد استهداف الصاروخ اليمني لإسرائيل، قائلًا: "إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل يجب أن يؤدي إلى رد قاس في طهران".

إسرائيل تتوعد بالرد

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده سترد "بسبعة أضعاف" على ‏سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون قرب تل أبيب ‏الساحلية.‏

وأضاف في بيان: "من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف"، ‏وذلك بعد سقوط الصاروخ قرب المطار.

"الحوثيين" تعلن مسؤوليتها عن الحادث

وبدوره أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، مسئولية الجماعة عن الهجوم، قائلًا: "استهدفنا مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح، والمنظومات الأميركية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ على المطار".

وأضاف المتحدث باسم جماعة الحوثي، في كلمة متلفزة، أن "الحادثة أسفرت عن هروب أكثر من 3 ملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لساعة" مشددًا: "نجدد تحذيرنا لشركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون كونه غير آمن".

وتابع الناطق العسكري باسم أنصار الله: "سنواصل مواجهة العدوان الأمريكي ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات".

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عـــــــــــــــــاجل

🔴 لقطات غير عادية توثق عواقب القصف اليمني على مطار بن غوريون. pic.twitter.com/RpcveluNN3 — الصين بالعربية (@mog_china) May 4, 2025

تداعيات الحادث

وفيما يتعلق بتأثير الحادث، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم تعليق حركة القطارات مؤقتا في محطة مطار بن غوريون وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس، كما ألغت كلًا من سويسرا والنمسا رحلاتهما إلى إسرائيل في الساعات المقبلة، إضافًة لتعليق شركة الطيران الأوروبية رحلاتها إلى تل أبيب.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر قولها بإنه تم إرجاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر إلى الساعة السابعة مساء اليوم، والذي كان من المقرر فيه مناقشة توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته في غزة، بالتزامن مع استدعاء ألاف الجنود الاحتياط.