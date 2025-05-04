"غير آمن".. الحوثيون يحذرون من مواصلة رحلات الطيران لمطار بن جوريون



(وكالات)

وجّهت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، تحذيرًا لشركات الطيران الدولية من مواصلة تسيير رحلات إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي، واصفة المطار الواقع وسط إسرائيل بأنه "غير آمن" بعد أن استُهدف بصاروخ باليستي فائق السرعة.

وجاء التحذير الحوثي بعد ساعات من إعلان الجماعة عن تنفيذ ضربة صاروخية استهدفت المطار الرئيسي في إسرائيل، مما تسبب في تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتًا.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع: "استهدفنا مطار بن جوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بدقة"، مضيفًا أن أنظمة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية فشلت في التصدي للهجوم.