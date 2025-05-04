إسرائيل تهدد بالرد بـ "سبعة أضعاف" بعد الهجوم الحوثي الأخير (فيديو)

(وكالات)

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، برد عنيف على خلفية سقوط صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، دون أن تتمكن منظومة الدفاع الجوي من اعتراضه.

وقال كاتس في تصريحات صحفية تحمل نبرة تهديد واضحة: "من يهاجمنا، سنرد عليه بسبعة أضعاف"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"عقاب صارم" ستنفذه إسرائيل ضد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

إسرائيل تصرخ بعد إصابة دقيقة لمطار "بن غوريون " من صاروخ كبير أطلقه الحوثيون من اليمن



عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون



عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: الرأس الحربي للصاروخ اليمني كان كبيرا للغاية مما تسبب في… pic.twitter.com/RVHhTiYsUe — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) May 4, 2025

وأدى الهجوم الذي شنه الحوثيين إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب ما أعلنته خدمات الإسعاف الإسرائيلية، "نجمة داوود الحمراء"، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت لحظات من الذعر والارتباك في صفوف المدنيين داخل المدن الإسرائيلية.

#عاجل/ ‼️ #فيديو وصور/تطور خطير فشلت أنظمة الدفاعات الأرضية الإسرائيلية برغم تطورها وتغطية كلفتها من العم سام باعتراض صاروخ فرط صوتي أطلقه #الحوثيون من #اليمن صباح اليوم واخترق الدفاعات وسقط داخل مطار بن غوريون الدولي الرئيسي قرب تل ابيب للمرة الأولى !!!وأوقف الرحلات الجوية !!و3… pic.twitter.com/IJ5JVWjAdm — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) May 4, 2025

ورغم فشل الدفاعات الجوية في اعتراض الصاروخ، عادت الحركة الجوية إلى طبيعتها في مطار بن جوريون لاحقًا، بعد أن توقفت لفترة وجيزة عقب وقوع الهجوم.