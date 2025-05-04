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إسرائيل تهدد بالرد بـ "سبعة أضعاف" بعد الهجوم الحوثي الأخير (فيديو)

12:30 م الأحد 04 مايو 2025

يسرائيل كاتس

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(وكالات)

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، برد عنيف على خلفية سقوط صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، دون أن تتمكن منظومة الدفاع الجوي من اعتراضه.

وقال كاتس في تصريحات صحفية تحمل نبرة تهديد واضحة: "من يهاجمنا، سنرد عليه بسبعة أضعاف"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"عقاب صارم" ستنفذه إسرائيل ضد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وأدى الهجوم الذي شنه الحوثيين إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب ما أعلنته خدمات الإسعاف الإسرائيلية، "نجمة داوود الحمراء"، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت لحظات من الذعر والارتباك في صفوف المدنيين داخل المدن الإسرائيلية.

ورغم فشل الدفاعات الجوية في اعتراض الصاروخ، عادت الحركة الجوية إلى طبيعتها في مطار بن جوريون لاحقًا، بعد أن توقفت لفترة وجيزة عقب وقوع الهجوم.

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