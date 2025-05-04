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الرئيس الصيني يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا الأسبوع الجاري

12:17 م الأحد 04 مايو 2025

الرئيس الصيني شي جين بينج

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موسكو - (أب)

أكد الكرملين أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا من 7 حتى 10 مايو الجاري.

وسوف يكون الرئيس الصيني من بين القادة الذين سيحضرون موكب يوم النصر في موسكو في التاسع من مايو الجاري.

وقال الكرملين إن الرئيس الصيني سيزور روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلاوة على مشاركته في احتفالات يوم النصر،سيناقش الرئيسان " تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتواصل الاستراتيجي بصورة أكبر " و "القضايا المدرجة على الأجندة الدولية والإقليمية".

وأضاف الكرملين أن بوتين ونظيره الصيني سوف يوقعان عددا من الوثائق الثنائية.

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شي جين بينج الرئيس الصيني روسيا
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