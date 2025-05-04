إسرائيل تبحث اليوم توسيع حرب غزة وتستدعي الآلاف من جنود الاحتياط

تل أبيب - (أ ب)

من المقرر أن يجتمع كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد للتصويت على ما إذا كان يتعين تكثيف العمليات العسكرية للبلاد في قطاع غزة أم لا، فيما بدأ الجيش في استدعاء آلاف جنود الاحتياط استعدادًا لهجوم موسع، طبقا لما قاله مسؤولون إسرائيليون.

وأيضا اليوم الأحد، تسبب صاروخ أطلقه الحوثيون في اليمن في توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون الرئيسي في إسرائيل، وفقًا للشرطة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفًا سقط في منطقة المطار، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الصاروخ هو المقصود أم صاروخًا اعتراضيًا من منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية.

تأتي خطط تصعيد القتال في غزة بعد أكثر من 18 شهراً من اندلاع الحرب هناك فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وفي إطار جهودها للضغط على حركة حماس للتفاوض على شروط إسرائيل لوقف إطلاق نار جديد، أوقفت إسرائيل في أوائل مارس دخول البضائع إلى غزة. وأدى ذلك إلى انزلاق القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، إلى ما يُعتقد أنها أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب.

وقال مسؤول إسرائيلي إن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيجتمع مساء اليوم الأحد للتصويت على خطط لتوسيع نطاق القتال. وقال مسؤول عسكري إن البلاد تستدعي آلافا من جنود الاحتياط.

وذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه يريد أن يرى توسعا "قويا" للحرب، لكنه لم يكشف عن تفاصيل ما قد يستلزمه ذلك.

وأضاف "يتعين علينا أن نكثف ونواصل حتى نحقق النصر التام. يجب أن نحقق النصر التام".