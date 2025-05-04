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إصابات وحفرة على بعد أمتار.. ماذا أحدث الصاروخ اليمني في إسرائيل؟

11:45 ص الأحد 04 مايو 2025

إسرائيل

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وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرأس الحربي للصاروخ اليمني الذي استهدف مطار بن غوريون صباح اليوم الأحد، كان كبيرًا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة بمحيط المطار.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون، ما أسفر عن حفرة بعمق 25 مترًا، إضافًة لإصابة عدد 8 أشخاص.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، في تغريدة له عبر منصة (إكس)، إلى ضرب طهران بسبب سقوط الصاروخ اليمني، قائلًا: "إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل يجب أن يؤدي إلى رد قاس في طهران".

أفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إغلاق مطار بن غوريون الدولي اليوم، أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار في محيط المطار، جراء إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه البلاد.

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إسرائيل اليمن مطار بن غوريون الصاروخ اليمني
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