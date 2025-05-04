"يجب ضرب إيران".. دعوات إسرائيلية للرد على طهران بعد استهداف مطار بن غوريون

وكالات

علق بيني غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، على حادثة سقوط صاروخ يمني

في محيط مطار بن غوريون، بأن إيران هي التي تطلق

الصواريخ الباليستية على دولة إسرائيل وعليها أن تتحمل

مسؤوليتها.

ودعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، في تغريدة له عبر منصة (إكس)، إلى ضرب طهران بسبب سقوط الصاروخ اليمني، قائلًا: "إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل يجب أن يؤدي إلى رد قاس في طهران".

وفي السياق ذاته ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني قوله، إن القيادة الأمنية قلقة للغاية من إخفاق منظومتا ثاد الأمريكية وآرو حيتس في اعتراض الصاروخ اليمني، ما دفع قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش إلى فتح تحقيق عقب سقوط الصاروخ بالمطار.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت اليوم الأحد، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة مطار بن غوريون، مشيرًة إلى أن الصاروخ تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، ما أدى لإصابة 7 أشخاص.