إعلان

"يجب ضرب إيران".. دعوات إسرائيلية للرد على طهران بعد استهداف مطار بن غوريون

11:16 ص الأحد 04 مايو 2025

إيران واسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

علق بيني غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، على حادثة سقوط صاروخ يمني
في محيط مطار بن غوريون، بأن إيران هي التي تطلق

الصواريخ الباليستية على دولة إسرائيل وعليها أن تتحمل

مسؤوليتها.

ودعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، في تغريدة له عبر منصة (إكس)، إلى ضرب طهران بسبب سقوط الصاروخ اليمني، قائلًا: "إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل يجب أن يؤدي إلى رد قاس في طهران".

وفي السياق ذاته ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني قوله، إن القيادة الأمنية قلقة للغاية من إخفاق منظومتا ثاد الأمريكية وآرو حيتس في اعتراض الصاروخ اليمني، ما دفع قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش إلى فتح تحقيق عقب سقوط الصاروخ بالمطار.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت اليوم الأحد، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة مطار بن غوريون، مشيرًة إلى أن الصاروخ تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، ما أدى لإصابة 7 أشخاص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إسرائيل استهداف مطار بن غوريون سقوط صاروخ يمني الصواريخ الباليستية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منذ 80 عامًا.. اللواء سمير فرج: مصر تدير وتسيطر على جزيرتي تيران وصنافير - (فيديو)
سيطرة مصرية كاملة.. اللواء سمير فرج: إنشاء قاعدة أمريكية في تيران وصنافير "شائعة"