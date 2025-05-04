ألمانيا تتسلم أولى مكونات نظام الدفاع الإسرائيلي "آرو 3"

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الألماني أن أعمال البناء المخطط لها لنظام الدفاع الجوي "آرو 3" في ألمانيا تتقدم وفق الجدول الزمني المحدد.

وخلال زيارة إلى مقر الشركة المصنعة "آي إيه آي" في تل أبيب، تسلم المفتش العام للقوات الجوية الألمانية، الجنرال ليفتنانت إنجو جيرهارتس، أولى أجزاء النظام، حسبما أعلن متحدث باسم القوات الجوية الألمانية.

ووفقا للبيانات، فإن هذه الأجزاء هي عنصر الاتصالات المركزي لنظام الأسلحة.

وتسعى القوات الجوية الألمانية إلى تحقيق جاهزية تشغيلية أولية لنظام الصواريخ الحديث هذا العام، وذلك بغرض سد فجوة في الدفاع. ويستطيع نظام "آرو" تدمير صواريخ مُحلِّقة على ارتفاعات تصل إلى 100 كيلومتر، أي خارج الغلاف الجوي وفي بداية الفضاء. ويهدف هذا إلى جعل صواريخ العدو غير فعالة قدر الإمكان. ولم تكن هذه القدرة موجودة من قبل في أعلى طبقة اعتراض.

وقال جيرهارتس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "من خلال نظام آرو 3، تحصل ألمانيا بمبادرة مني على نظام أسلحة إسرائيلي من شأنه أن يساعد في حماية ألمانيا من تهديدات من الجو".

وسيكون أول المواقع الثلاثة التي ستتمركز فيها أنظمة "آرو 3" هو مطار هولتسدورف العسكري في شرق ألمانيا، جنوبي العاصمة برلين. ولا تزال أعمال البناء جارية هناك.

وتعتزم الحكومة الألمانية الاستثمار بشكل كبير في الدفاع الجوي. كما أطلقت ألمانيا مبادرة لإنشاء نظام دفاع جوي أوروبي (مبادرة درع السماء الأوروبية/ESSI) - التي أطلقتها في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يسلم جيرهارتس قيادة القوات الجوية في الأسابيع القليلة المقبلة، ثم يتولى منصب رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث سيكون قائدا لمقر حلف شمال الأطلسي في برونسوم بهولندا (قيادة القوات المشتركة للحلف)، وهو أحد المقرين المختصين بالعمليات للحلف في أوروبا.

وقال الجنرال، الذي يقيم علاقات مهنية وثيقة في الشرق الأوسط: "كانت أول رحلة خارجية لي كمفتش للقوات الجوية إلى إسرائيل عام ٢٠١٨، بعد فترة وجيزة من تولي المنصب. والآن، بعد سبع سنوات، أعود إلى هنا في رحلتي الأخيرة. إن الأمر أشبه بإتمام دائرة".