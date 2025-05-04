صحيفة عبرية: ملايين الإسرائيليين يفرون إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

وكالات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن ملايين الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن، استهدف مطار بن غوريون.

وفي السياق ذاته ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، عن مسؤول أمني قوله، إن القيادة الأمنية قلقة للغاية من إخفاق منظومتا ثاد الأمريكية وآرو حيتس في اعتراض الصاروخ اليمني، ما دفع قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش إلى فتح تحقيق عقب سقوط الصاروخ بمطار بن غوريون.

ومن جانبها أصدرت الشرطة الإسرائيلية، تحذيراتها للمواطنين بمنع التوجه نحو مطار بن غوريون، خاصة بعد تسجيل عدة إصابات نتيجة موجة الانفجار قرب المطار.