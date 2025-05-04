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الدعم السريع يستهدف قاعدة عسكرية جوية في بورتسودان

10:58 ص الأحد 04 مايو 2025

قوات الدعم السريع

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الخرطوم - (د ب أ)

أعلن الجيش السوداني، استهداف قوات الدعم السريع، اليوم الأحد بمسيرات انتحارية قاعدة عسكرية جوية في مدينة بورتسودان بشمال شرق البلاد.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، "استهدف العدو صباح اليوم بمسيرات انتحارية قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودع للبضائع وبعض المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان".

وأضاف: "تمكنت مضاداتنا الأرضية من إسقاط عدد منها ، بعض من المسيرات المذكورة تسببت في إحداث أضرار محدودة تمثلت في إصابة مخزن للذخائر بقاعدة عثمان دقنة الجوية أحدثت انفجارات متفرقة ولا إصابات بين الأفراد".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلفت 29683 قتيلا.

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قوات الدعم السريع استهداف قاعدة عسكرية جوية بورتسودان الجيش السوداني
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