إعلام عبري: وقف الرحلات من مطار بن غوريون إثر سقوط صاروخ يمني

وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون في تل أبيب.

أفادت القناة العبرية، أنه تم إغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار في محيط المطار، جراء إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه البلاد.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت اليوم الأحد، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة مطار بن غوريون، مشيرًة إلى أن الصاروخ تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار.