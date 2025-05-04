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الجيش الروسي يُعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية

10:35 ص الأحد 04 مايو 2025

إسقاط طائرات مسيرة أرشيفية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضي 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات.

وقال البيان "خلال الفترة من الساعة 21:15 بتوقيت موسكو يوم 3 مايو، إلى الساعة 05:15 بتوقيت موسكو يوم 4 مايو، دمرت أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلجورود، وبريانسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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