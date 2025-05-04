تصعيد خطير.. باكستان تمنع السفن التي تحمل العلم الهندي من دخول موانئ البلاد

إسلام آباد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون البحرية الباكستانية حظرا فوريا على دخول السفن التي ترفع العلم الهندي إلى الموانئ الباكستانية، وأصدرت إشعارًا رسميًا بهذا الأمر.

وذكرت صحيفة ذا نيوز الباكستانية، اليوم الأحد، أن الوزارة أكدت أنه لن يتم السماح لأي سفينة تحمل العلم الباكستاني بالرسو في الموانئ الهندية أيضًا.

وكانت باكستان قد طالبت أمس الأول الجمعة، من حلفائها الخليجيين المساعدة في تهدئة التوترات مع الهند عقب الهجوم المميت الذي وقع في 22 أبريل على سياح في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير والذي راح ضحيته 26 شخصا أغلبهم من الهندوس، وألقت الهند باللائمة في الهجوم على باكستان وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.

وحظرت نيودلهي استيراد جميع السلع من باكستان أو المنقولة عبرها وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية، كما أعلنت تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند.

يذكر أن منطقة كشمير المتنازع عليها منقسمة بين الهند وباكستان وتطالب كليهما بأحقيتها فيها بالكامل، كما أنهما خاضا حربين عامي 1948- 1965 بشأن كشمير.