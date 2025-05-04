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نتنياهو يهاجم قطر: عليها التوقف عن اللعب على الجانبين في مفاوضات غزة

12:03 ص الأحد 04 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، دور الوساطة الذي تقوم به قطر في المفاوضات مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لوقف الحرب في غزة.

وقال المكتب في بيان: «حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على كلا الجانبين من خلال خطاباتها المزدوجة.. وأن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب همجية حماس"، مضيفاً: "ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب بوسائل عادلة".

ولم يصدر تعليق من قطر حتى الآن على تصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتقوم مصر وقطر والولايات المتحدة بدور الوساطة، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023.

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بنيامين نتنياهو قطر مفاوضات غزة
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