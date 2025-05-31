إعلان

فيديو مأساوي.. فلسطينية تنهار من البكاء أثناء جمعها الدقيق من الأرض

11:02 م السبت 31 مايو 2025

سيدة فلسطينية تجمع الدقيق من الأرض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد جعفر:

أظهر مقطع فيديو مصور سيدة فلسطينية جالسة على الأرض تحاول بجديّة جمع بقايا الدقيق المتناثر من أكياس المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من ويلات الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023.

بدت السيدة في الفيديو منهارة من البكاء، حيث حاولت بيديها تجميع ما استطاعت من الدقيق، في مشهد يعكس حجم المعاناة والضيق الذي تعيشه هي ومثيلاتها في القطاع الذي دُمر ما يقارب الـ80% من بنيته التحتية حتى الآن، وفق ما أفاد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، في تصريحات إعلامية.

وبينما كانت تتماسك السيدة الفلسطينية بصعوبة، فقدت توازنها وبعثرت ما جمعته من الدقيق، الذي كانت تأمل أن يكفيها ليوم أو يومين فقط، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي منعت فيها إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المساعدات الإنسانية قطاع غزة إسرائيل فيديو السيدة الفلسطينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية
ابتداءً من الغد.. الدائري يودع ميكروباصات الأجرة بين الأكاديمية والزراعي