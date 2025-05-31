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بيان سعودي قطري: الرياض والدوحة تقدمان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سوريا

09:19 م السبت 31 مايو 2025

أمير قطر وأحمد الشرع

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وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر في بيان مشترك صدر مساء السبت، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن قدما سابقاً دعمًا لسداد متأخرات دمشق لدى البنك الدولي التي بلغت نحو 15 مليون دولار.

وأشار البيان المشترك، إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم مصالح الشعب السوري، مستندين إلى الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تربط شعوب الدول الثلاث.

كما أكد البيان أن هذا الدعم يعكس التزام السعودية وقطر المستمر بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.

وأعرب البلدان عن أملهما في تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، ضمن رؤية شاملة وواضحة تهدف إلى تحقيق دعم فعّال ومستدام، وتعزيز فرص التنمية في سوريا.

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