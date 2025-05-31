وكالات

علقت إيران على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد بشأن النشاط النووي لطهران، قائلة إن الوكالة الدولية أصدرت التقرير بسبب ضغوط عليها.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن التقرير الجديد "يتجاوز المهام الموكلة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ويتعارض مع المعايير المهنية التي تحكم أنشطة المنظمات الدولية وخاصة مبدأ الحياد".

وقالت الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان مشترك اليوم السبت، إن تقرير جروسي رغم إقراره بتعاون إيران "لا يعكس مستوى تعاوننا الحقيقي".

واعتبر البيان، أن تقرير جروسي يرتكز على "مزاعم" حول أنشطة ومواقع غير معلنة في عقود ماضية، مشيرًا إلى أن طهران أكدت مرارًا عدم وجود أي موقع أو نشاط نووي غير معلن.

وتابعت الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية: "الاستناد لمصادر من الكيان الصهيوني يتنافى مع مبادئ التحقق المهني".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت في تقرير سري إلى الدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز"، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة في 3 مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وذكرت في التقرير الشامل الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر، أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".

كما كشف التقرير أن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.