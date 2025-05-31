نتنياهو يحمل صديقه مسؤولية توتر العلاقات مع واشنطن بسبب حرب غزة

وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين حكوميين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد مؤخرًا صديقه رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، لعدم توقعه لتغير موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل.

وقال المسؤولون، إن نتنياهو أعرب عن خيبة أمله من صديقه المقرب ديرمر خلال مناقشات داخلية، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتقد بخطأ ديرمر بتقييم سياسة واشنطن تجاه إسرائيل وموقفها من الحرب.

وذكر المسؤولون الحكوميون، أن رون ديرمر كان واثقًا من أن واشنطن لن تقف ضد إسرائيل، لكنها في الواقع وقفت ضدها، لافتة إلى أن ديرمر ما زال يعتقد أن العداء مع واشنطن لن يتطور مع أن الواقع مختلف.

وخلال الأسبوع الماضي، جمع لقاء متوتر مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في العاصمة واشنطن.

وقال مصدر إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن اللقاء بين ويتكوف وديرمر تناول قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة وملف إيران.

وذكر المصدر الإسرائيلي أن ويتكوف أبدى نفاد صبره تجاه إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالدراما التي تصاحب التعامل مع قضية الأسرى"، موضحًا "هذه الخطوة زادت من الشعور بالتوتر من جانب الأمريكيين".