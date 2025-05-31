فرنسا تُحقق في أعمال تخريب استهدفت كنيسين يهوديين ونصبا للهولوكوست

باريس - (أ ب)

فتحت السلطات في الفرنسية في العاصمة باريس تحقيقا بعد تعرض عدد من المواقع اليهودية في أنحاء العاصمة للتخريب بواسطة طلاء أخضر.

وتم اكتشاف أعمال التخريب صباح اليوم السبت، حيث استهدفت النُصب التذكاري للهولوكوست (محرقة اليهود)، وكنيسين ومطعما يهوديا في حي الماريه التاريخي، إضافة إلى كنيس ثالث في الدائرة العشرين.

وذُكر أنه تم العثور على علبة طلاء مفتوحة بالقرب من أحد المواقع، فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن كاميرات المراقبة في النُصب التذكاري للهولوكوست أظهرت شخصا يرتدي ملابس سوداء وهو يقوم برش الطلاء خلال الليل.

وأكد مكتب الادعاء العام في باريس أنه فتح تحقيقا في "أعمال تخريب بدافع ديني"، مشيرا إلى استهداف "ثلاثة كُنس، ومطعم، والنُصب التذكاري للهولوكوست" خلال ليلة الجمعة إلى اليوم السبت.

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عن "اشمئزازه الشديد" من هذه الأعمال التخريبية التي استهدفت المجتمع اليهودي، وذلك في منشور له على منصة "إكس".

وتأتي هذه الأفعال قبل حلول عيد "شفوعوت" اليهودي. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد دعت في وقت سابق إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع اليهودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب التوترات العالمية المتزايدة.

وحتى الآن، لم يتم القبض على أي مشتبه بهم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.