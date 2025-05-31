وكالات

قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي منع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله تصعيد خطير يعبر عن سلوك "متعجرف و استفزازي وغير مسبوق".

وأكد الشيخ، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن السلطة الفلسطينية تدرس مع الأشقاء العرب كيفية الرد على قرار المنع الإسرائيلي.

قرار الاحتلال الاسرائيلي بمنع وصول الوفد العربي الاسلامي الى رام الله تصعيد خطير يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق . وندرس مع الاشقاء العرب كيفية الرد على هذا القرار . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 31, 2025

وخلال الساعات الماضية، قررت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، تأجيل الزيارة التي كانت مقررة إلى رام الله غدًا الأحد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية: "يصل أعضاء في اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى عمّان مساء اليوم في زيارة كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قُبَيل زيارة كانت مقررة إلى رام الله انطلاقًا من عمّان غدًا الأحد".

وأضاف: "قررت اللجنة تأجيل الزيارة إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل".

وتابعت: "يضم الوفد رئيس اللجنة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وعبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، ود. بدر عبد العاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافةً إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي يلتقي نظراءه مساء اليوم وغدًا".