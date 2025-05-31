وكالات



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء آلية المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى 17 شهيدًا و86 مصابًا، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متدهورة يشهدها القطاع المحاصر منذ أشهر.



وفي السياق ذاته أوضح الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة في تصريحات خاصة لشبكة تليفزيون "الجزيرة"، أن 42 مستشفى من أصل 48 كانت تقدم خدماتها الصحية في القطاع قد خرجت كليًا عن الخدمة، محذرًا من انهيار كامل للمنظومة الصحية في حال استمرار العدوان والحصار.



وأضاف مدير المستشفيات الميدانية بالقطاع أن 60 طفلًا فارقوا الحياة بسبب سوء التغذية، إلى جانب وفاة نحو 300 من كبار السن نتيجة انعدام الدواء والعلاج اللازم، في وقت لم تدخل فيه إلى القطاع أي أدوية أو مستلزمات طبية حتى أبسطها، مثل الشاش منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



ووصف "الهمص"، الوضع في غزة بأنه "كارثة حقيقية"، مشيرًا إلى أن سياسة التجويع واستهداف الطواقم الطبية تهدد حياة مئات الآلاف، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف المجازر، ومنع استمرار ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في كافة مراحلهم العمرية.