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صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق 3 صواريخ من غزة

07:44 م السبت 31 مايو 2025

صافرات الإنذار

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وكالات

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في نيريم وعين هشلوشا بغلاف غزة الجنوبي.

وفي السياق ذاته، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، مشيرة إلى أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.

وخلال الأسبوع الماضي، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن 8 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ما تسبب في دوي صفارات الإنذار.

وأعلن جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، اعتراض صاروخ أُطلق من غزة قبل دخوله مناطق الغلاف، قائلًا: "رصدنا إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب قطاع غزة تجاه مناطق الغلاف".

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صافرات الإنذار صواريخ غزة الاحتلال الإسرائيلي
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