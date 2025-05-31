صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق 3 صواريخ من غزة
وكالات
قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في نيريم وعين هشلوشا بغلاف غزة الجنوبي.
وفي السياق ذاته، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، مشيرة إلى أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.
وخلال الأسبوع الماضي، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن 8 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ما تسبب في دوي صفارات الإنذار.
وأعلن جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، اعتراض صاروخ أُطلق من غزة قبل دخوله مناطق الغلاف، قائلًا: "رصدنا إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب قطاع غزة تجاه مناطق الغلاف".
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