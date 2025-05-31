إعلام عبري: إسرائيل لم تتلق بعد رد حماس الرسمي على مقترح ويتكوف

وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن إسرائيل لم تتلق بعد رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الرسمي.

يأتي ذلك بعد إعلان حماس أنها سلمت اليوم السبت ردها على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف للوسطاء، وذلك بعد جولة مشاورات وطنية.

وقبل قليل، أعلنت الحركة، أنها سلمت ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، وذلك بعد إجراء جولة مشاورات وطنية.

وقالت حماس: "سلمنا ردنا على مقترح ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة وضمان تدفّق المساعدات".

وذكرت الحركة، أنه في إطار هذا الاتفاق سيتمّ إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة إضافة إلى تسليم 18 جثمانًا مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.