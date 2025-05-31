كتبت- أسماء البتاكوشي:

استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم السبت، السيناتور الجمهوري تيم شيهي، عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وتناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتعاون القائم بين البلدين الصديقين فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والفنية، إذ أعرب عبد العاطي عن التطلع لمزيد من التنسيق المشترك مع الإدارة الأمريكية والكونجرس بمجلسيه لدعم العلاقات الثنائية التي تحقق المنافع المتبادلة.

كما شدد عبد العاطي على اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مستعرضًا المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي الذي استضافته القاهرة يومي 25 و 26 مايو، بمشاركة كبرى الشركات الأمريكية.

واستعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى ما تمثله الشراكة المصرية - الأمريكية من ركيزة أساسية فى سبيل دعم هذه الجهود.

وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم استعراض موقف مصر من التطورات في غزة، والتعاون والتنسيق القائم مع الولايات المتحدة وقطر لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وجدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، خلال اللقاء مع السيناتور الأمريكي، على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما تناول اللقاء التداعيات الإيجابية لخفض التصعيد فى منطقة البحر الأحمر على أمن الملاحة والتجارة الدولية.