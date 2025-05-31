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عائلات أسرى الاحتلال بغزة: نطالب ترامب بمنع نتنياهو من تعطيل الاتفاق

06:43 م السبت 31 مايو 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أن الأسرى الإسرائيليين الأحياء لن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة في ظل استمرار الحرب على القطاع.

وقالت العائلات، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تحويل الصفقة الغربية إلى اتفاق جزئي ويرفض إيقاف الحرب في غزة.

وأضافت "نعمل ما نستطيع لتحرير جميع الأسرى من خلال اتفاق"، مشيرة إلى أن نتنياهو يرفض إنهاء الحرب لمصلحة سياسية.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تمكين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من تعطيل الصفقة.

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