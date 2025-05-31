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مصرع 22 شخصًا على الأقل بسبب الفيضانات الموسمية في الهند

06:32 م السبت 31 مايو 2025

الفيضانات الموسمية في الهند

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جواهاتي (الهند) - (أ ب)

قال مسؤولون اليوم السبت، إن الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة لأيام شمال شرقي الهند أسفرت عن وفاة 22 شخصا على الأقل.

وذكرت نشرة رسمية عن الفيضان أن خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة من أسرة واحدة، لقوا حتفهم اليوم عندما انطمرت منازلهم في انهيار طيني في مدينة جواهاتي بولاية أسام.

ولقي سبعة أشخاص حتفهم أمس الجمعة في ولاية أروناشال براديش المجاورة المحاذية للصين عندما جرفت مياه الفيضان مركبتهم، وغرق شخصان في حادث منفصل في الولاية.

وأفادت بيانات رسمية بأن ثمانية أشخاص في ولايات ميزورام وتريبورا وميجالايا لقوا حتفهم في الـ 24 ساعة الماضية بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار.

وقال هيمانتا بيسوا سارما رئيس وزراء ولاية أسام إن السلطات قطعت الكهرباء في عدة مناطق لتقليل خطر الصعق. كما أسفرت الأمطار الغزيرة عن فيضانات في العديد من المناطق الحضرية في جواهاتي عاصمة أسام، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لمدد طويلة مساء أمس الجمعة.

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الانهيارات الأرضية أمطار الفيضانات الهند وفاة 22 شخص مدينة جواهاتي
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