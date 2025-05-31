حماس تعلن تسليم ردها على مقترح ويتكوف لإنهاء حرب غزة.. وتكشف التفاصيل

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أنها سلمت ردها على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، وذلك بعد إجراء جولة مشاورات وطنية.

وقالت حماس: "سلمنا ردنا على مقترح ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة وضمان تدفّق المساعدات".

وذكرت الحركة، أنه في إطار هذا الاتفاق سيتمّ إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة إضافة إلى تسليم 18 جثمانًا مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

وحسب مصادر لقناة "الغد"، فإن رد حماس تضمّن جدولًا زمنيًا لتسليم المحتجزين الإسرائيليين على ثلاث دفعات: أربعة في اليوم الأول، واثنان في اليوم الثلاثين، وأربعة في اليوم الستين، أما جثامين القتلى، فسيتم تسليمها على ثلاث دفعات أيضًا: الأولى في اليوم العاشر، والثانية في اليوم الثلاثين، والثالثة في اليوم الخمسين.

وأوضحت المصادر أن الرد تضمن مطالب تتعلق بالسماح لسكان قطاع غزة بالسفر والعودة عبر معبر رفح، إلى جانب مطالب أخرى تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي، والشروع في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على المقترح الجديد الذي قدمه ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.