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كامل إدريس يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء السودان

06:23 م السبت 31 مايو 2025

كامل إدريس يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء الس

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وكالات

أدى كامل إدريس اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء السودان الجديد، اليوم السبت، أمام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

جاء ذلك بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثلًا لرئيس القضاء، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وفي أعقاب أداء اليمين، أكد رئيس الحكومة السودانية الجديد أنه سيُكرس كل وقته وجهده من أجل تحقيق العيش الكريم لمواطنيه.

وفي 19 مايو الجاري، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، تعيين كامل الطيب إدريس رئيسًا للوزراء، وفق مرسوم دستوري.

وُلد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا، إحدى قرى إقليم النوبة في شمال السودان. وهو أستاذ فلسفة وقانون دولي يبلغ من العمر 71 عامًا.

وكان عضوًا سابقًا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في تسعينات القرن الماضي.

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