مصادر لـ"الغد": حماس وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار

وكالات

سلّمت حركة حماس ردها على مقترح ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى الوسيطين المصري والقطري، وذلك حسبما أفادت مصادر لقناة "الغد".

وأشارت المصادر في تصريحاتها للقناة أن رد حماس تضمّن جدولًا زمنيًا لتسليم المحتجزين الإسرائيليين على ثلاث دفعات: أربعة في اليوم الأول، واثنان في اليوم الثلاثين، وأربعة في اليوم الستين، أما جثامين القتلى، فسيتم تسليمها على ثلاث دفعات أيضًا: الأولى في اليوم العاشر، والثانية في اليوم الثلاثين، والثالثة في اليوم الخمسين.

وأوضحت المصادر أن الرد تضمن مطالب تتعلق بالسماح لسكان قطاع غزة بالسفر والعودة عبر معبر رفح، إلى جانب مطالب أخرى تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي، والشروع في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على المقترح الجديد الذي قدمه ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.