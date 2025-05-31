مصر وجامبيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتحديات الإفريقية المشتركة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم السبت، وزير الخارجية والتعاون الدولي والجامبيين في الخارج، مامادو تانجارا، وذلك لعقد مشاورات سياسية حول العلاقات الثنائية بين مصر وجامبيا والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية.

ورحب عبد العاطى بالاحتفال بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجامبيا، معربًا عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب الجامبي في مختلف المجالات، لاسيما فى مجال التجارة والاستثمار والزراعة والاستزراع السمكي والطاقة وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وتنمية القدرات، مؤكدًا على استعداد مصر للتعاون مع جامبيا في تنفيذ تطلعاتها التنموية.

وأشاد وزير الخارجية بمشاركة جامبيا في دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيرًا الى أن عدد الدورات التي استفادت منها جامبيا على مدار الأعوام العشرة الماضية بلغت 78 دورة تدريبية بإجمالي 127 متدربًا.

وأعرب عبد العاطي عن الاستعداد لتقديم مزيد من الدورات التدريبية للكوادر الجامبية، مشيرًا إلى التعاون القائم بين البلدين في مجالات التعليم، والمتمثل في تأسيس مركز "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها" في جامبيا بالتعاون بين الأزهر الشريف والأمانة العامة للتعليم العربي والإسلامي في جامبيا.

كما استعرض المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي إلى الطلبة الجامبيين، فضلًا عن التعاون بين البلدين في المجال الصحي وبناء وتجهيز مستشفى مصري في بانجول.

وشدد وزير الخارجية على ما توليه مصر من اهتمام لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بالنظر لتداعيات عدم الاستقرار في المنطقة على دول الإقليم بما في ذلك ليبيا والسودان، وما يحمله ذلك من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري باعتبارها دول جوار.

وأطلع عبد العاطى نظيره الجامبي على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومواصلة تقديم الدعم للقضية الفلسطينية فى إطار منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية.