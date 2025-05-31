وكالات

شكر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، المملكة العربية السعودية على دعمها الواضح والبناء منذ التحرر من نظام الأسد وخاصة ما يتعلق برفع العقوبات.



وقال الشيباني، إنه ناقش مع الجانب السعودي دعم التعاون الثنائي بين سوريا والسعودية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنى التحتية.



ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، أن بلاده ستعمل على تعزيز الشراكة مع سوريا حتى تعود لمكانتها الطبيعية، مثمنًا قرارات رفع العقوبات عن دمشق.



وأعلن آل سعود، خلال اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق اليوم السبت، عن دعم مالي مشترك مع الجانب القطري للعاملين في الجهات الحكومية بسوريا.



وأضاف وزير الخارجية السعودي: "نحن مع الشعب السوري يدًا بيد للنهوض بدولتهم وبدعم كامل من المملكة".



وفي أبريل الماضي، اتفقت المملكة العربية السعودية وقطر، خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر عن وزارتا المالية في البلدين.