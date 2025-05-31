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الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق في دمشق (صورة)

04:40 م السبت 31 مايو 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

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وكالات

أفادت الرئاسة السورية، بأن الرئيس الشرع استقبل وفدًا سعوديًا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود.

وقالت الرئاسة السورية، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إن الزيارة التي يقوم بها الوفد السعودي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وصباح اليوم السبت، وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.

ويضم الوفد الاقتصادي السعودي، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التوبجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات.

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الرئاسة السورية أحمد الشرع فيصل بن فرحان آل سعود
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