إسرائيل تتهم موظفي الأمم المتحدة في غزة بـ"الغرور" .. تعرف على السبب

وكالات

زعم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، أن آلاف الأطنان من المساعدات دخلت قطاع غزة وفقًا للآلية الجديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 19 مايو.

وأدعى دانون، أن إسرائيل فتحت المعابر وأدخلت الشاحنات "لكن موظفي الأمم المتحدة لم يحضروا ونطالبهم بالتخلي عن كبريائهم".

وقال السفير الإسرائيلي، إن الاحتلال لن ينهي الحرب في غزة ولديها أسرى هناك، مضيفًا "وسنخرج حماس من اللعبة".

وتابع مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: "لم نطلق النار على أي شخص أثناء توزيع المساعدات والفرق الأمريكية استعادت السيطرة على الأوضاع سريعًا"، وفق زعمه.

وأضاف "نعلم أن هناك معاناة في غزة لكن اللوم يقع على حماس التي بدأت الحرب وترفض الإفراج عن الأسرى".