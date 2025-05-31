وكالات

علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، قائلًا إن "إيران مصممة على إكمال برنامجها للأسلحة النووية"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

واعتبر مكتب نتنياهو، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر أن هدف برنامج إيران النووي ليس سلميًا، مضيفًا "يجب أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت في تقرير سري إلى الدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز"، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة في 3 مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وذكرت في التقرير الشامل الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر، أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".

كما كشف التقرير أن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.