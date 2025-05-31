مقتل 151 شخصا بسبب الفيضانات في نيجيريا



(أ ب)

أكدت خدمات الطوارئ المحلية في نيجيريا لوكالة أنباء أسوشيتد برس اليوم السبت، أن 151 شخصا على الأقل قتلوا فى هطول أمطار غزيرة على بلدة تجارية بشمال وسط البلاد.

وقال إبراهيم أودو حسيني، المتحدث باسم وكالة الطوارئ بولاية نيجر، إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص فى بلدة موكوا بالولاية ، الواقعة مسافة 180 ميلا(300 كيلومتر) غرب العاصمة أبوجا، أصبحوا في عداد المشردين.

وأضاف حسيني أن الأمطار التي هطلت قبل فجر يوم الجمعة، تسببت في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 500 منزل في ثلاث مناطق، مما حجب الرؤية تقريبا عن أسطح المباني، بينما وصل منسوب المياه إلى وسط أجسام المقيمين.