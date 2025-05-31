السعودية تحذر الحجاج من الخروج من الخيام.. تعرف على السبب

( د ب أ)

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت الحجاج من الخروج من الخيام من الساعة "10 صباحًا" وحتى الرابعة عصرًا للحفاظ على سلامتهم مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها "كثفت جهودها وجاهزية خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام ليؤدوا مناسكهم بكل راحة وسكينة، وفي إطار الحفاظ على سلامة الحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة".

ودعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من الساعة "10 صباحًا" وحتى "الرابعة عصرًا"، وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة، وذلك حفاظًا على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام والتقيد بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم مخالفتها في جميع مراحل الانتقال بين المشاعر المقدسة، وضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه في المشاعر المقدسة، وعدم الخروج مشيًا على الأقدام للتنقل بين المواقع خلال الوقت المشار إليه.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 25 حالة إصابة بالإجهاد الحراري منذ بداية موسم الحج الحالي.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي الحجاج القادمين من الخارج عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، بلغ مليونا و396 ألفا و644 حاجًّا، وذلك حتى نهاية أمس.