مصر تستضيف اجتماع الآلية الثلاثية مع تونس والجزائر لبحث تطورات ليبيا

كتبت- أسماء البتاكوشي:

استضاف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 31 مايو، اجتماعًا للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، بمشاركة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، وذلك بمقر وزارة الخارجية في القاهرة.

ويأتي الاجتماع في إطار إعادة تفعيل الآلية الثلاثية التي أُطلقت عام 2017 وتوقفت في 2019، في ظل تطورات الأوضاع في ليبيا، ولا سيما هشاشة الوضع الأمني في غرب البلاد، وحرص الدول الثلاث على تبادل الرؤى والتنسيق المشترك دعمًا للاستقرار الليبي.

وأكد عبد العاطي خلال الاجتماع على خصوصية العلاقات بين الدول الثلاث وليبيا، مشددًا على أولوية الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي المصري والجزائري والتونسي، ودعم بلاده الكامل لمسار الحل الليبي-الليبي دون تدخلات خارجية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

وشدد الوزراء الثلاثة على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، واحترام مؤسسات الدولة، ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي، مشيرين إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة.

وقد صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك يؤكد استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والجزائر وتونس في دعم ليبيا وشعبها في هذه المرحلة الدقيقة.