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الرئيس السوري يزور الكويت غدًا الأحد

01:06 م السبت 31 مايو 2025

الرئيس السوري احمد الشرع

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الكويت- (د ب أ)

يصل الرئيس السوري أحمد الشرع برفقة وفد رسمي إلى الكويت، غدا الأحد ، في زيارة رسمية للبلاد.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، أن الشرع سيجري مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كان وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أكد ، في وقت سابق، أن "الساحة السورية تشهد تطورات إيجابية، في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يحقق تطلعات الشعب السوري".

وأضاف أن "دول مجلس التعاون الخليجي تواصل دعم سوريا على كل الأصعدة، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي".


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أحمد الشرع الرئيس السوري الكويت
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