وزير الخارجية يؤكد استمرار مشاركة مصر في جهود وقف إطلاق النار بغزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن مصر ستستمر في جهود التسوية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد عبد العاطي، خلال استقباله اليوم "بان كي مون" السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، على ضرورة ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع، فضلا عن دعم الأفق السياسي لحل الدولتين.

ووفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف، استعرض عبد العاطي محددات الموقف المصري اتصالًا بتطورات الأوضاع في غزة، مستعرضا جهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار، كما تناول الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع نتيجة الانتهاكات الفاضحة لإسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولى الانسانى.

وأكد عبد العاطي أن مصر تعمل دومًا على الحفاظ علي استقرار المنظومة الأممية متعددة الأطراف ودعمها لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة، مشدداً علي أهمية التعاون كوسيلة فاعلة لتعزيز الاستقرار والتنمية علي المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل ما يموج به العالم من تطورات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة.

وأشار إلى تمسك مصر بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة منذ انضمامها إلى المنظمة الأممية، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية المصرية ارتكزت علي تلك المبادئ، مؤكداً علي تمسك مصر بالدور المحورى للمنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة لجميع الدول.