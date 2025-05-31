مسؤول: الهند تؤكد خسارة مقاتلات في الصراع الأخير مع باكستان

سنغافورة- (د ب أ)

أكد الجيش الهندي للمرة الأولى أنه خسر عددا غير محدد من المقاتلات في الاشتباكات التي وقعت مع باكستان في مايو الجاري، مشيرا إلى أن الصراع الذي استمر أربعة أيام لم يقترب قط من مرحلة حرب نووية.

وقال رئيس هيئة الدفاع العامة بالقوات المسلحة الهندية، أنيل شوهان، "ليس المهم هو مسألة إسقاط المقاتلات ولكن السبب وراء إسقاطها... وما هي الأخطاء التي ارتكبت" مشيرا إلى أن "العدد ليس مهما "، وذلك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم السبت، على هامش حوار شانجريلا في سنغافورة.

ووصف المزاعم الباكستانية بإسقاط ست مقاتلات هندية بأنها "غير صحيحة بالمرة"، رغم أنه رفض تحديد عدد المقاتلات التي خسرتها الهند.

يعد هذا أول تصريح مباشر من مسؤول حكومي أو عسكري هندي بشأن مصير مقاتلات البلاد خلال الصراع مع باكستان الذي نشب في السابع من مايو.