مصرع 14 شخصا.. فيديو مروع للحظة انهيار جبل في إندونيسيا

وكالات

صرح مسؤولون بإندونيسيا اليوم السبت، بأن 14 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم إثر انهيار محجر بإقليم جاوة الغربية الجمعة.

وحوصر أكثر من 24 شخصا على الأقل تحت الصخور إثر انهيار محجر جونونج كودا في منطقة سيريبون يوم الجمعة.

وانتشل رجال الإنقاذ 12 مصابا من تحت الصخور، و 10 جثث خلال عملية بحث شاقة.

Detik detik Longsor menimpa kawasan pertambangan Gunung Kuda, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Jumat 30 Mei 2025 jam 10.23 pic.twitter.com/RYpbV3fPrO — b3'doel (@B3doel___) May 30, 2025

وأعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان أنه تم انتشال ثلاث جثث أخرى في وقت متأخر من مساء الجمعة، كما توفي عامل آخر في المستشفى، ليصل بذلك عدد القتلى إلى 14.

وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح خطيرة.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن ستة إلى ثمانية أشخاص لا يزالون محاصرين.

وأشار قائد الشرطة المحلية سومارني إلى أن سبب الانهيار لا يزال قيد التحقيق، مشيرا إلى أنه تم استجواب ستة أشخاص، من بينهم مالك المحجر.