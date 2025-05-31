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حماس ترحب بقرار بلدية برشلونة قطع العلاقات مع إسرائيل

11:19 ص السبت 31 مايو 2025

حماس

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وكالات

رحّبت حركة "حماس" بقرار مجلس بلدية برشلونة قطع العلاقات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتعليق اتفاقية "التوأمة" أو الصداقة مع بلدية تل أبيب.

وأعربت الحركة، في بيان صحفي، اليوم السبت، عن تقديرها للموقف الذي وصفته بـ"الشجاع"، معتبرة أنه "يعبّر عن الضمير الإنساني الحر، ويعكس التزامًا بالقيم الأخلاقية والديمقراطية".

ودعت "حماس" بقية الحكومات والبلديات حول العالم إلى "توسيع نطاق المقاطعة، وعزل الكيان المارق، ومحاسبته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما سياسة التجويع والمجازر المستمرة في قطاع غزة".

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